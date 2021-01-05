Игрока «Манчестер Юнайтед» назвали самым дорогим футболистом мира

Футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд назван самым дорогостоящим игроком планеты. Об этом сообщает сайт исследовательского центра CIES Football Observatory.
Стоимость Рашфорда
Форвард «Барселоны» Лионель Месси оказался лишь на 97-й строчке (€57 млн), Кристиану Роналду оценили на семь миллионов меньше, он занял 131-е место.
Ранее Мессии и Роналду также не вошли в сборную самых дорогих футболистов мира по версии футбольных экспертов. Вместо них в линию нападения символической команды попали Неймар из французского ПСЖ (€180 млн) и его одноклубник Килиан Мбаппе (€128 млн).
Как сообщал NEWS.ru, футболист сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал самым популярным блогером в мире. На его Instagram теперь подписаны 250 млн человек. Больше (382 млн) имеет только официальный аккаунт самой соцсети.