Игрока «Манчестер Юнайтед» назвали самым дорогим футболистом мира

https://static.news.ru/photo/f40b060e-5022-11eb-91fb-fa163e074e61_660.jpg Маркус Рашфорд Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд назван самым дорогостоящим игроком планеты. Об этом сообщает сайт исследовательского центра CIES Football Observatory.

Стоимость Рашфорда оценивается в €165,6 млн. На второй строчке рейтинга оказался норвежский нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд (€152 млн), на третьей — защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд (€151,6 млн).

Форвард «Барселоны» Лионель Месси оказался лишь на 97-й строчке (€57 млн), Кристиану Роналду оценили на семь миллионов меньше, он занял 131-е место.

Ранее Мессии и Роналду также не вошли в сборную самых дорогих футболистов мира по версии футбольных экспертов. Вместо них в линию нападения символической команды попали Неймар из французского ПСЖ (€180 млн) и его одноклубник Килиан Мбаппе (€128 млн).

Как сообщал NEWS.ru, футболист сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал самым популярным блогером в мире. На его Instagram теперь подписаны 250 млн человек. Больше (382 млн) имеет только официальный аккаунт самой соцсети.