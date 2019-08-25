https://static.news.ru/photo/7bc4a4f4-c732-11e9-a1c2-fa163e074e61_660.jpg Ярослав Ракицкий Фото: instagram.com/rakitskyy_official

Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Ярослав Ракицкий поздравил Донецк с Днём шахтера и Днём города.

Футболист выложил поздравление в своём Instagram. Ракицкий назвал Донецк своим сердцем и душой и пожелал крепкого здоровья шахтёрам. Спортсмен также написал, что он «ждёт и верит», однако не уточнил своего высказывания.

До перехода в «Зенит» Ракицкий выступал за донецкий «Шахтёр» и вызывался в сборную Украины. После подписания контракта с российским клубом футболиста перестали привлекать к играм за национальную команду.

«Шахтёр» с 2014 года не играет в Донецке из-за конфликта на востоке Украины.

News.ru ранее сообщал о критике перехода Ракицкого в «Зенит» со стороны его бывшего партнёра по сборной Украины Дениса Гармаша.