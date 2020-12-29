Игрок «Зенита» Ловрен отдал свой отель пострадавшим от стихии в Хорватии

https://static.news.ru/photo/c533ac7a-4a1c-11eb-9bbe-fa163e074e61_660.jpg Деян Ловрен Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» и сборной Хорватии Деян Ловрен предоставил свой отель для проживания семьям, пострадавшим от землетрясения. Стихия магнитудой 6,3 нанесла удар в 46 км к юго-востоку от столицы Хорватии Загреба.

Пострадал город Петриня в 50 км от Загреба. Именно жителям этого населённого пункта Ловрен и оказал помощь, предоставив в Instagram необходимые контактные данные.

Дорогие граждане Петрини, для 16 наиболее пострадавших семей я предоставляю свой отель в Новалье (остров Паг. — NEWS.ru), — говорится в сообщении футболиста.

Примеру Ловрена последовали и другие хорватские спортсмены. Футболист английского «Челси» Матео Ковачич предложил возможности своего фонда, о помощи пострадавшим заявили теннисист Горан Иванишевич и боксёр Филип Хргович.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Хорватии произошло сильнейшее за год землетрясение. Мощные толчки произошли недалеко от Загреба. Часть города осталась без электричества, сообщается также о сильном повреждении одной из больниц. По некоторым данным, в результате землетрясения погиб ребёнок. Снимки из пострадавшего города представлены в галерее NEWS.ru.