Игрок сборной Саудовской Аравии получил перелом челюсти

Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

Игрок сборной Саудовской Аравии Яссер аль-Шахрани получил перелом челюсти в матче с Аргентиной на чемпионате мира-2022 по футболу с командой Аргентины, сообщает Gulf Today. В конце игры футболист неудачно столкнулся с вратарем своей сборной Мохаммедом Аль-Овайсом, тот попал аль-Шахрани коленом в голову. У него также диагностированы переломы нескольких лицевых костей и внутреннее кровотечение, ему потребуется операция.

После проведения рентгена было установлено, что у Ясира Аль-Шахрани сломана челюсть и левые кости лица. Ему потребуется операция, — указано в сообщении.

Сборная Аргентины проиграла команде Саудовской Аравии в первом туре группового этапа чемпионата мира — 2022 года в Катаре. Матч завершился со счетом 2:1.

Счет на 10-й минуте открыл Лионель Месси, реализовавший пенальти. В первом тайме аргентинцы забили еще три мяча благодаря точным ударам Месси и Лаутаро Мартинеса (дважды), но все эти голы были отменены из-за офсайдов.

Во втором тайме саудиты забили дважды за пять минут: на 48-й минуте отличился Аль-Шехри, а на 53-й — Аль-Давасари. Счет матча не изменился, несмотря на можество атак сборной Аргентины и 14 добавленных минут.