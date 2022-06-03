«Игрок сборной России плакал в трубку»: Савин о реакции на видео об Украине Савин заявил, что получил широкую реакцию от российских футболистов на выпуск про Украину

Фото: vk.com/krasavavlogfc

Евгений Савин

Бывший футболист и блогер Евгений Савин рассказал, как российские игроки отреагировали на его выпуск про Украину. По его словам, один из футболистов сборной России заплакал в трубку и сказал, что не знает, как дальше жить, передаёт «Новая газета. Европа».

Один из игроков сборной записал мне голосовое сообщение и просто плакал в трубку, говорил, что не знает, как дальше жить. Многие написали: прости нас за то, что мы молчим. Кто-то даже перепостил видео, например, Федя Смолов. Поэтому, конечно, обратная связь была, — заявил Савин.

В марте 2022 года Евгений Савин выпустил на своём YouTube-канале ролик с украинскими футболистами, рассказавшими о ситуации на Украине. После этого бывший футболист покинул страну, а впоследствии объявил также о переезде собственного футбольного клуба . ФК «Красава» в нынешнем сезоне выступал в ФНЛ-2 и занял третье место в турнирной таблице своей группы, набрав 31 очко после 18 матчей.