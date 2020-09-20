Игрок «Ромы» Ундер на правах аренды перейдёт в «Лестер»

https://static.news.ru/photo/a3fac63c-fb2b-11ea-ae40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcel Kusch/dpa/Global Look Press

Итальянская «Рома» и британский «Лестер» договорились об аренде игрока клуба из Вечного города, турецкого полузащитника Дженгиза Ундера, в команду АПЛ. Об этом 20 сентября сообщили сотрудники пресс-службы «лис».

Договор об аренде хавбека подписан до конца текущего сезона. Однако для перехода Ундера в «Лестер» на данный момент клубам ещё нужно получить разрешение от руководства АПЛ, сообщается на сайте британского коллектива.

Полузащитник перешёл в «Рому» в 2017 году. За национальную сборную Турции футболист провёл 21 игру.

Как ранее писал NEWS.ru, валлийский нападающий испанского «Реала» Гарета Бэйл подписал арендное соглашение с английским «Тоттенхэмом». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Контракт рассчитан на один сезон. Кроме того, «Тоттенхэм» объявил о переходе из «Реала» 23-летнего защитника Серхио Регилона. Соглашение с ним рассчитано до 2025 года.