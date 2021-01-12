Игрок ПСЖ Дагба заболел коронавирусом

https://static.news.ru/photo/d3173556-54ca-11eb-9e2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правый защитник французского футбольного клуба ПСЖ Колин Дагба заразился коронавирусной инфекцией, следует из сообщения пресс-службы клуба.

Как сообщается, некоторое время назад футболист получил положительный результат теста на COVID-19. В настоящее время Дагба находится на самоизоляции. Игрок не сможет принять участие в матче за Суперкубок Франции с «Марселем», запланированном на 13 января.

Также в конце прошлой недели появилась информация о том, что немецкий защитник ПСЖ Тило Керер тоже получил положительный результат теста на COVID-19.

Дагба в сезоне-2020/21 отыграл за парижан 16 матчей во всех турнирах. Футболист сумел отличиться одним голом и двумя голевыми передачами.

Ранее NEWS.ru писал, что «Манчестер Юнайтед» хочет приобрести центрального полузащитника «Бреста» Ромена Февра.

Футбольный клуб серьёзно рассматривает игрока как более дешёвую альтернативу Джейдону Санчо из «Боруссии». При этом за Февра также готов бороться и французский ПСЖ.