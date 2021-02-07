Игрок «Монако» Головин забил два гола за девять минут

https://static.news.ru/photo/727437bc-6956-11eb-8ed1-96000091f725_660.jpg Фото: Philippe LECOEUR via www.imago-images.de/Global Look Press

Российский футболист Александр Головин, выступающий за «Монако», забил два гола за девять минут. Такой скоростной дубль атакующий хавбек сделал в игре против «Нима». Матч проходит в рамках 24-го тура чемпионата Франции.

В настоящий момент идёт второй тайм. Сейчас счёт на табло равный — 2:2.

Первый свой мяч в сегодняшней игре Головин забил на второй минуте. Дубль хавбек оформил на 11-й.

Начало нынешнего сезона Головин пропустил из-за травмы. На данный момент он провёл в первенстве Франции восемь матчей, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи.

Как ранее передавал NEWS.ru, любители футбола признали российского полузащитника Алексея Миранчука лучшим игроком месяца в итальянском клубе «Аталанта». Об этом в субботу, 6 февраля, сообщили сотрудники пресс-службы коллектива.

Российский полузащитник пришёл в «Аталанту» в августе 2020 года, но до сих пор не завоевал места в основном составе. При этом его действия на поле часто приносят пользу команде.