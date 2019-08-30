https://static.news.ru/photo/05455602-cc00-11e9-a2bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук был вынужден досрочно покинуть поле во время матча чемпионата России по футболу с «Ростовом». Спортсмен получил травму на 28-й минуте встречи.

Встреча команд проходит в Москве. На замену вышел новичок команды Жоау Мариу. Для него это первая игра в чемпионате России.

Ранее Алексея Миранчука вызвали в сборную России. Он должен был принять участие в отборочных матчах чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Казахстана, которые состоятся 6 и 9 сентября.

Ранее стало известно, что футбольный клуб «Локомотив» (Москва) не будет продавать братьев Антона и Алексея Миранчуков до конца текущего трансферного окна. Об этом заявил директор клуба по связям с общественностью Кирилл Брейдо.