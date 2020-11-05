Игроку «Краснодара» Сулейманову грозит штраф за послематчевый комментарий

https://static.news.ru/photo/97fe2f7a-1f40-11eb-b417-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Футбольный клуб «Краснодар» в среду 4 ноября потерпел поражение в Лиге чемпионов от «Севильи» 2:3, ведя в счёте по ходу матча и весь второй тайм играя в большинстве. После игры полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов раскритиковал партнёров по команде и теперь может быть оштрафован.

Сулейманов в послематчевом комментарии подчеркнул, что имеет претензии к действиям своей команды. Он отметил, что озвучивал их и в раздевалке.

Полное опустошение. <...> Мы должны были забирать этот матч. У меня есть вопросы к команде, я высказал их в раздевалке. У меня нет слов, это необъяснимо, — сказал игрок в эфире телеканала «Матч ТВ».

Его одноклубники Юрий Газинский и Матвей Сафонов подтвердили, что в раздевалке состоялся жёсткий разговор. Подробности выносить на публику они, однако, не стали.

Что касается Сулейманова, то, как сообщает Football24, в контракте игрока прописан пункт, запрещающий ему публичные высказывания, которые могут нанести вред имиджу клуба. За нарушение этого пункта полузащитник может быть оштрафован на $10 тысяч.

Ранее NEWS.ru приводил комментарий бывшего футболиста «Спартака» и «Сельты» Александра Мостового об игре «Севилья» — «Краснодар». Он признался, что ему было противно наблюдать за матчем.