Защитник «Динамо» Саба Сазонов в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о реакции команды на промах Даниила Фомина с пенальти в концовке матча со «Спартаком». Бело-голубые проиграли финал Кубка России со счётом 1:2, но могли сравнять счёт на последней минуте, если бы Фомин реализовал 11-метровый.

Мы просто поддержали Даню. Такое бывает. Не всегда все получается. Он же забил все пенальти в своей карьере, кроме этого решающего, так скажем. Даня молодец! Он взял на себя эту ответственность. Да, мы не взяли Кубок... Но ничего страшного, если брать сезон, то у нас хорошие результаты, — сказал Сазонов.