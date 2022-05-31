Защитник «Динамо» Саба Сазонов в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о реакции команды на промах Даниила Фомина с пенальти в концовке матча со «Спартаком». Бело-голубые проиграли финал Кубка России со счётом 1:2, но могли сравнять счёт на последней минуте, если бы Фомин реализовал 11-метровый.
Мы просто поддержали Даню. Такое бывает. Не всегда все получается. Он же забил все пенальти в своей карьере, кроме этого решающего, так скажем. Даня молодец! Он взял на себя эту ответственность. Да, мы не взяли Кубок... Но ничего страшного, если брать сезон, то у нас хорошие результаты, — сказал Сазонов.
Финал Кубка России прошёл 29 мая в столичных «Лужниках». «Спартак» победил в турнире впервые с 2003 года. Последний трофей «Динамо» был выигран в 1995 году — также Кубок страны.