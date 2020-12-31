Игрок «Боруссии» Эрлинг Холанд стал самым подорожавшим игроком мира

https://static.news.ru/photo/072c80e2-4cd5-11eb-838b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Meissner/Global Look Press

Футболист дортмундской «Боруссии» (Германия) Эрлинг Холанд стал самым подорожавшим игроком 2020 года в мире. Его трансферную стоимость увеличили на €55 млн — до €100 млн.

На втором месте в рейтинге находится Альфонсо Дэвис из мюнхенской «Баварии» — €80 млн (+ €55 млн). На третьем — нападающий испанской «Барселоны» Ансу Фати — €80 млн (+ €40 млн), передаёт портал Transfermarkt на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Среди «лузеров» года отмечают бельгийца Эдена Азара из мадридского «Реала» — со €120 млн он «подешевел» до €60 млн. Далее идёт Кристиан Эриксен из итальянского «Интера» — ценник рухнул с €90 млн до €35 млн. Замкнул тройку Деле Алли из английского «Тотенхем Хотспур». Полузащитник «шпор» сейчас стоит €38 млн, хотя в начале года за него готовы были выложить €90 млн.

Кроме того, полузащитник британского клуба «Манчестер Сити» бельгиец Кевин де Брёйне признан лучшим игроком Английской премьер-лиги (АПЛ) в 2020 году, считают аналитики портала WhoScored. Спортсмен в среднем отдавал 3,7 ключевой передачи в каждой встрече. Он также постоянно создавал опасные моменты для своей команды. На счету де Брёйне 26 острых эпизодов (лучший показатель в АПЛ).

Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник футбольного клуба «Зенит» Магомед Оздоев подвёл итоги уходящего 2020 года. По его словам, в этом году у команды было очень много хороших матчей. Самым же лучшим футболист считает домашний матч со «Спартаком». В то же время лучшим голом «Зенита» в 2020 году Оздоев считает свой в матче за Суперкубок.