https://static.news.ru/photo/a3e737c2-6380-11ea-a612-fa163e074e61_660.jpg Йосип Иличич Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

Футбольный клуб «Аталанта» (Италия) на выезде обыграл испанскую «Валенсию» со счётом 4:3 в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Героем встречи стал словенский полузащитник Йосип Иличич, который забил все четыре гола.

Таким образом, он стал третьим игроком европейского турнира, кому удалось забить не менее пяти мячей в одном раунде плей-офф. В первой встрече на домашнем стадионе Иличич сумел отличиться один раз против испанцев. Тем самым 32-летний футболист повторил рекорд нападающих Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Аргентинскому форварду удалось забить шесть голов в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с «Байером» в 2012 году (3:1, 7:1). Португальский футболист отметился пять раз в 2017 году, когда «Реал» одолел мюнхенскую «Баварию» в ¼ финала европейского турнира (2:1, 4:2).

Кроме того, Илич стал первым игроком, кому удалось оформить покер в выездном матче ЛЧ.

В другом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» на своём поле одержал крупную победу над английским «Тоттенхэмом» со счётом 3:0, ранее писал NEWS.ru.