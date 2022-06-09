Игрок лондонского «Арсенала» приедет в Москву Экс-игрок лондонского «Арсенала» Эммануэль Адебайор приедет в Москву

Фото: Seskimphoto/imago sportfotodienst/Global Look Press

Тогский футболист Эммануэль Адебайор

Экс-игрок «Арсенала», «Реала», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» Эммануэль Адебайор приедет в Москву на Международную Премию Рейтинга букмекеров, сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета премии. Она пройдёт 30 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, и Адебайор станет специальным гостем.

Рейтинг Букмекеров — организатор Премии РБ — мировой бренд, и сейчас он начал активно развиваться и в Африке. Я очень рад быть гостем на этом мероприятии, будет интересно найти новых друзей в Москве, поговорить о футболе и бизнесе, — рассказал футболист.

В разные годы гостями премии были Тина Канделаки, Юрий Сёмин, Константин Хабенский, Вячеслав Малафеев, Динияр Билялетдинов, Виктория Дайнеко, а также другие спортсмены и звёзды шоу-бизнеса. Амбассадорами выступали футболисты Алессандро Дель Пьеро и Луиш Фигу.

Депутаты Госдумы ранее предложили запретить на фоне санкций любым лицам из недружественных стран быть бенефициарами букмекеров. Инициатива может затронуть «1хСтавку» и «Лигу ставок». Своё предложение инициаторы законопроекта основывают на том, что данные изменения будут «весьма актуальными» на фоне усиливающегося санкционного давления на Россию. Совокупный оборот букмекеров и тотализаторов в 2021 году достиг 1,1 трлн рублей.