Игравший со сборной России серб Йович заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0e323034-2b57-11eb-be15-fa163e074e61_660.jpg Лука Йович Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Тест на коронавирус нападающего мадридского «Реала» и сборной Сербии по футболу Луки Йовича дал положительный результат.

Как передаёт пресс-служба «королевского клуба», инфекцию у форварда выявили утром 20 ноября. 18 ноября Йович принял участие в матче национальной команды против сборной России в Лиге наций.

Россияне с крупным счётом уступили сербам (0:5). Йович забил два гола. Сборная России, таким образом, попала в третью корзину жеребьёвки отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Россияне также не смогли занять первое место в своей группе Лиги наций, уступив лидерство венграм, и в следующем розыгрыше вновь выступят во втором по силе дивизионе B.

Накануне матча с Россией коронавирус выявили ещё у трёх сербских игроков. Положительный результат теста оказался у голкипера Джордже Николича («Базель») и полузащитников Сергея Милинковича-Савича («Лацио») и Дарко Лазовича («Верона»), передавал NEWS.ru.