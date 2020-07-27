Игонин считает, что трансфер Ловрена связан с возможным уходом Ивановича

https://static.news.ru/photo/30cf8f9e-d006-11ea-9f6c-fa163e074e61_660.jpg Алексей Игонин Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Бывший полузащитник футбольного клуба «Зенит» Алексей Игонин считает приобретение «сине-бело-голубых» логичным.

Хотелось бы, чтобы он заиграл. Понятно, что человек с именем. Насколько я знаю, «Ливерпуль» хотел продлить с ним контракт, но он выбрал «Зенит». Значит футболист значимый. Иванович уходит. Так что вполне логично — меняем одного футболиста на другого. Конечно, хотелось бы, чтобы возраст был другой, но такого уровня молодой футболист будет стоить очень больших денег. Учитывая, что нам вот-вот предстоит в Лиге чемпионов, то такое решение вполне логично, — сказал Игонин корреспонденту NEWS.ru.

По его мнению в этой покупке не стоит вопрос, сможет ли он заиграть или нет. Не все футболисты адаптируются к российским реалиям.

Хотелось бы, чтобы приехал игрок, который имеет амбиции играть в футбол, а не посмотреть мир, — заключил он.

Спортсмен перешёл в стан «мерсисайдцев» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В завершившемся сезоне защитник принял участие в 10 матчах Английской премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил одну жёлтую карточку, ранее писал NEWS.ru.