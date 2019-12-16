https://static.news.ru/photo/66f4da68-2019-11ea-a1ac-fa163e074e61_660.jpg Сергей Игнашевич Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Старший тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал, что во время отпуска пройдёт стажировку во французском клубе.

Сейчас у меня отпуск из-за зимней паузы в ФНЛ, и появилась возможность поехать в футбольный клуб «Марсель», — сказал Игнашевич «Известиям».

Он отметил, что поедет туда вместе со своим помощником по приглашению главного тренера клуба Андре Виллаш-Боаша.

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