Старший тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал, что во время отпуска пройдёт стажировку во французском клубе.
Сейчас у меня отпуск из-за зимней паузы в ФНЛ, и появилась возможность поехать в футбольный клуб «Марсель», —
сказалИгнашевич «Известиям».
Он отметил, что поедет туда вместе со своим помощником по приглашению главного тренера клуба Андре Виллаш-Боаша.
Ранее казанский футбольный клуб «Рубин» расторг контракт с наставником команды Романом Шароновым и его тренерским штабом, писал NEWS.ru.
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