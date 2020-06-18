Игнашевич официально стал главным тренером «Торпедо»

https://static.news.ru/photo/fc2777b0-b184-11ea-a15d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Игнашевич Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Игнашевич официально стал главным тренером московского футбольного клуба «Торпедо».

Возглавить команду Игнашевичу позволило обучение в Академии тренерского мастерства на лицензию категории UEFA-PRO, которое специалист начал 15 июня, сообщает пресс-служба «Торпедо».



Отмечается, что Николай Савичев, который в прошлом сезоне занимал пост главного тренера, остается в структуре «Торпедо» на должности руководителя программы развития молодёжного футбола, а также будет принимать участие в селекционной работе клуба.

Как писал NEWS.ru, представители клубов Футбольной национальной лиги 30 апреля провели видеоконференцию, по итогам которой приняли решение о досрочном завершении первенства текущего сезона. Большинство клубов проголосовало за завершение сезона.

Первенство ФНЛ было приостановлено 17 марта после проведения матчей 27-го тура в связи с пандемией инфекции коронавируса. Итоги сезона-2019/20 будут зафиксированы по нынешнему положению команд в турнирной таблице. Таким образом, в следующем сезоне в случае прохождения лицензирования в Российской премьер-лиге будут выступать «Ротор» и «Химки». «Торпедо» заняло третье место.