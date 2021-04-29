Игнашевич может возглавить молодёжную сборную России

https://static.news.ru/photo/7fecc130-a8fc-11eb-be3c-96000091f725_660.jpg Сергей Игнашевич Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич может сменить Михаила Галактионова на посту главного тренера молодёжной сборной России. Об этом сообщает источник Sport24.

По данным источника, Галактионов, скорее всего, уйдёт с должности главного тренера молодёжной сборной, чтобы возглавить один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). На его место РФС рассматривает кандидатуру бывшего главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича.

Игнашевич возглавил «Торпедо» в июне 2019 года. Под его руководством команда заняла четвёртое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В марте 2021 контракт с тренером был расторгнут.

На молодёжном чемпионате Европы команда Галактионова проиграла датчанам (0:3) и не смогла пройти в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что президент РФС Александр Дюков прокомментировал пожизненное отстранение арбитра Михаила Вилкова от судейства. Слова Дюкова передаёт Sport24.