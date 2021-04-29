Игнашевич может возглавить молодёжную сборную России

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич может сменить Михаила Галактионова на посту главного тренера молодёжной сборной России. Об этом сообщает источник Sport24.
По данным источника, Галактионов, скорее всего,
Игнашевич возглавил «Торпедо» в июне 2019 года. Под его руководством команда заняла четвёртое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В марте 2021 контракт с тренером был расторгнут.
На молодёжном чемпионате Европы команда Галактионова проиграла датчанам (0:3) и не смогла пройти в плей-офф турнира.
Ранее сообщалось, что президент РФС Александр Дюков прокомментировал пожизненное отстранение арбитра Михаила Вилкова от судейства. Слова Дюкова передаёт Sport24.