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IFFHS подготовила сборную лучших футболистов мира

14:04, 29 января 2021 21
Мануэль Нойер Мануэль Нойер Фото: Dmitry Golubovich /Global Look Press

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) подготовила сборную лучших игроков мира по итогам последних 10 лет, следует из сообщения пресс-службы организации.

Так, на воротах расположился вратарь «Баварии» Мануэль Нойер. В то же время в обороне оказались Филипп Лам, Серхио Рамос, Марсело и Вирджил ван Дейк.

Лучшими полузащитниками названы Тони Кросс, Лука Модрич и Андрес Иньеста. В тройке нападающих также присутствуют Криштиану Роналду, Лионель Месси и Роберт Левандовски.

Стоит отметить, что 12 января организация определила лучшего наставника за последние 10 лет. Им стал тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил 33 мяча в чемпионате Италии в 2020 году. Он стал лучшим бомбардиром среди игроков пяти ведущих национальных первенств Европы (чемпионаты Англии, Германии, Италии, Испании и Франции).

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