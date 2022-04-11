«Иди в свою Германию!»: тренер ФК «Арсенал» поругался с журналистом Kicker

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поругался с журналистом из немецкого издания Kicker на пресс-конференции после матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Специалисту не понравился вопрос корреспондента о физическом состоянии игроков из Тулы. Божович в грубой форме предложил журналисту вернуться в Германию, сообщает «Чемпионат».

Журналист спросил у Божовича, почему его подопечные так плохо играли против московского «Спартака». Туляки проиграли со счётом 0:3.

Скажите мне, вы какая газета? Сотрудничаете с Kicker? Вы серьёзно или шутите? А я с Kicker не сотрудничаю. Спасибо, Kicker! Как тебе не стыдно, ***! Иди работай на Kicker! Иди в свою Германию! — сказал Божович.

После 24-го тура РПЛ «Арсенал» идёт на последнем месте в турнирной таблице. В активе команды 21 очко.

Ранее бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что если бы красно-белые выступали в итальянском чемпионате, то они никогда не смогли бы занять место в десятке лучших команд Серии A. При этом «Спартак» «не боролся бы за последние места».