Ибрагимовича признали лучшим игроком Серии А в октябре

https://static.news.ru/photo/b6d9a1a6-2047-11eb-8584-fa163e074e61_660.jpg Златан Ибрагимович Фото: Regione Lombardia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович признан лучшим игроком чемпионата Италии по итогам октября, следует из сообщения пресс-службы Серии А.

Так, 39-летний футболист за прошедший месяц забил пять голов в матчах с «Интером», «Ромой» и «Удинезе».

В целом у нападающего в текущем сезоне восемь голов и две результативные передачи в восьми матчах «Милана» во всех турнирах.

Ранее NEWS.ru писал, что «Лион» проявил интерес к защитнику «Барселоны» Самюэлю Юмтити, переговоры находятся в продвинутой стадии.

Известно, что Юмтити играет в «Барселоне» с 2016 года. При этом каталонцы готовы продать футболиста или отдать в аренду.