Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший капитан сборной Швеции по футболу, нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович опубликовал в Instagram видеозапись, на которой показал новый челлендж. Его участники должны наклониться назад и двигать руками, удерживая мяч на груди.

Испытание спортсмен назвал Matrix Challenge, потому что главный герой фильма «Матрица» Нео таким образом уворачивался от пуль.

В своём посте Ибрагимович передал ход российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, французскому футболисту Полю Погба и спортивному агенту Мино Райоле.

Покажите мне Matrix Challenge, — написал Златан в комментарии под видео.

Ранее News.ru сообщал, что Хабиб Нурмагомедов показал свой вариант Bottle Cap Challenge, в котором популярные личности и обычные люди пытались ногой открыть крышки бутылок.

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