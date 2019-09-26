Бывший капитан сборной Швеции по футболу, нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович опубликовал в Instagram видеозапись, на которой показал новый челлендж. Его участники должны наклониться назад и двигать руками, удерживая мяч на груди.
Испытание спортсмен назвал Matrix Challenge, потому что главный герой фильма «Матрица» Нео таким образом уворачивался от пуль.
В своём посте Ибрагимович передал ход российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, французскому футболисту Полю Погба и спортивному агенту Мино Райоле.
Покажите мне Matrix Challenge, — написал Златан в комментарии под видео.
Ранее News.ru сообщал, что Хабиб Нурмагомедов показал свой вариант Bottle Cap Challenge, в котором популярные личности и обычные люди пытались ногой открыть крышки бутылок.