Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский футбольный союз (РФС) на заседании Апелляционного комитета принял решение удовлетворить жалобу «Зенита» и смягчить наказание петербургскому клубу за драку болельщиков с ОМОНом в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС заменил наказание в виде одной игры без зрителей условно на запрет на допуск болельщиков в секторы D101-D111 стадиона «Газпром Арена» на один домашний матч условно. Инцидент произошёл...