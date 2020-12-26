Ибрагимович назвал единственного превосходящего его футболиста

https://static.news.ru/photo/b1dc68aa-4842-11eb-9ecd-fa163e074e61_660.jpg Златан Ибрагимович Фото: twitter.com/ibra_official

Шведский нападающий Златан Ибрагимович сообщил имя единственного в мире футболиста, который превосходит его в мастерстве.

Роналдо был феноменом, он был моим кумиром. Но есть Марадона, лучший футболист всех времен. Единственный, кто лучше меня, — цитирует Ибрагимовича передает La Gazzetta dello Sport.

Ибрагимович выступает на позиции нападающего за итальянский клуб «Милан». Ранее он играл за такие клубы как «Барселона», ПСЖ, «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и др. С 2001 по 2016 годы он выступал за сборную Швецию на международных соревнованиях. Он сыграл на четырёх чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012 и 2016 гг.) и на двух чемпионатах мира (2002 и 2006 гг.). Ибрагимовчи считается лучшим бомбардиром в истории национальной сборной Швеции.

Как писал NEWS.ru, легендарный футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет от сердечного приступа. С начала этого месяца он испытывал проблемы со здоровьем: 3 ноября спортсмена сразил инсульт, врачам пришлось сделать ему операцию на головном мозге, 11 ноября он был выписан из больницы и восстанавливался дома.