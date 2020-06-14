Ибрагимович может перейти в клуб, совладельцем которого является

Нападающий Златан Ибрагимович покинет итальянский футбольный клуб «Милан» и может продолжить карьеру в шведском «Хаммарбю».
Отмечается, что у футболиста не очень хорошие отношения с руководством миланской команды, поэтому шансов на то, что он останется в клубе, крайне мало. Ибрагимович может перейти в «Хаммарбю», совладельцем которого является, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Во время паузы в чемпионате Италии по футболу Ибрагимович тренировался в составе шведского клуба.
Ибрагимович купил четверть акций стокгольмского клуба «Хаммарбю» в ноябре 2019 года. Команда считается основным соперником «Мальмё», в котором нынешний игрок «Милана» делал первые шаги в футболе.
Ранее сообщалось, что власти Мальмё намерены в феврале обсудить вопрос о переносе статуи футболиста Златана Ибрагимовича после того, как она в очередной раз пострадала от действий вандалов, писал NEWS.ru.
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