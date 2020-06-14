Ибрагимович может перейти в клуб, совладельцем которого является

https://static.news.ru/photo/b03edbde-ae52-11ea-9bfd-fa163e074e61_660.jpg Златан Ибрагимович Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Нападающий Златан Ибрагимович покинет итальянский футбольный клуб «Милан» и может продолжить карьеру в шведском «Хаммарбю».

Отмечается, что у футболиста не очень хорошие отношения с руководством миланской команды, поэтому шансов на то, что он останется в клубе, крайне мало. Ибрагимович может перейти в «Хаммарбю», совладельцем которого является, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Во время паузы в чемпионате Италии по футболу Ибрагимович тренировался в составе шведского клуба.

Ибрагимович купил четверть акций стокгольмского клуба «Хаммарбю» в ноябре 2019 года. Команда считается основным соперником «Мальмё», в котором нынешний игрок «Милана» делал первые шаги в футболе.

Ранее сообщалось, что власти Мальмё намерены в феврале обсудить вопрос о переносе статуи футболиста Златана Ибрагимовича после того, как она в очередной раз пострадала от действий вандалов, писал NEWS.ru.