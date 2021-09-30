«И Пеле бы не заиграл в такой команде»: Романцев раскритиковал «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев раскритиковал нынешнюю команду «красно-белых» в преддверии матча Лиги Европы с «Наполи». Слова 66-летнего специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

Почему так наплевательски стали относиться к своему делу Понсе, Ларссон, Промес, сдали Соболев, Бакаев, Зобнин? В такой безразличной компании и Пеле бы не заиграл. Складывается впечатление, что этим молодым людям всё равно, кто их тренер и чего он от них хочет, — сказал Романцев.

Он добавил, что все названные игроки — хорошего класса, но играют по настроению, и с них тоже нужно спрашивать, а не только с тренера.

«Спартак» сыграет в Неаполе с местным «Наполи» в четверг, 30 сентября. Начало матча в 19:45 мск. После девяти туров «красно-белые» занимают восьмое место в РПЛ с 13 очками. «Наполи» лидирует в итальянской Серии А с шестью победами в шести матчах.