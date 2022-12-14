Хулиан вам: как дубль молодого форварда «Сити» отправил Хорватию домой Аргентинец Альварес в полуфинале ЧМ провел матч жизни, но и Месси снова был феноменален

Фото: Xu Zijian/XinHua/Global Look Press

Лионель Месси и Хулиан Альварес

Чемпионат мира по футболу в Катаре уже подарил множество сенсаций, но, кажется, всему есть предел. Вынесшие с турнира бразильцев хорваты в полуфинале не смогли повторить этот трюк с Аргентиной и практически без шансов проиграли фавориту. Рассказываем подробнее о том, как это было.

Короли пенальти

Безоговорочным фаворитом полуфинала считалась Аргентина. Еще перед началом чемпионата мира эта команда, по мнению букмекеров, была вторым претендентом на титул, так что к решающим стадиям мало что могло поменяться.

Тем более, в соперниках у аргентинцев были хорваты, в которых еще несколько недель назад особенно никто не верил. Лука Модрич и компания таких же заслуженных, но очень возрастных игроков устроили на мировом первенстве настоящий фурор и смогли выйти не только из очень сложной группы с Бельгией, Канадой и Марокко, но и последовательно отправить домой из плей-офф Японию и Бразилию. Последние как раз и являлись главными фаворитами чемпионата мира.

Да, футбол в исполнении хорватов никак не назовешь искрометным и атакующим: за исключением крупной победы над канадцами в группе (4:1), подопечные Златко Далича испытывали страшный голевой дефицит. На их счету лишь один гол Японии в основное время и точный удар по воротам Бразилии в овертайме.

Четыре года назад хорваты дошли до финала ЧМ в России и играли с позиции силы. Делать это они пытались даже в финале с космической Францией, из-за чего и вынули из собственных ворот четыре мяча. На нынешнем мундиале хорваты совсем другие. Кто-то успел закончить карьеру, лидеры постарели, а новых не появилось. Команда теперь играет от обороны, но продолжает добиваться результата.

Главным героем сборной Хорватии стал голкипер Доминик Ливакович, который взял целых три послематчевых пенальти в 1/8 финала с Японией, а затем выдал шикарное основное время и овертайм с Бразилией, после чего отбил еще один 11-метровый в послематчевой серии. Так что аргентинцам лучше было бы настраиваться на решение задач в основное время.

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Аргентина начала турнир с сенсационного поражение от Саудовской Аравии, но затем взяла себя в руки и прибавляла от матча к матчу. Победы над Мексикой и Польшей позволили южноамериканцам выиграть группу, затем аргентинцы на классе прошли в 1/8 финала Австралию и выдали пока самый остросюжетный матч нынешнего ЧМ в четвертьфинале с Нидерландами.

Во всех встречах, за исключением стартовой игры, феноменально выглядел Месси. До полуфинала из девяти забитых аргентинцами мячей на турнире легендарный футболист не поучаствовал только в трех. На его счету четыре гола и две голевые передачи. Лео часто критиковали за слабую игру в составе сборной, но на этом турнире даже самые неадекватные хейтеры не смогут ничего предъявить форварду. Он выглядит прекрасно и ведет свою сборную к победе.

Криштиану Роналду уже расстался с мечтой выиграть чемпионат мира, а у его извечного антагониста Месси она перед матчем с Хорватией была живее всех живых. Пожалуй, даже многим нейтральным поклонникам футбола очень хотелось бы увидеть одного из лучших игроков в истории с главным трофеем в руках. Это было бы очень красиво и в высшей степени справедливо.

Бенефис Альвареса

Команды начали матч предсказуемо суперосторожно. Игра проходила совершенно без ворот, а мячом больше владели хорваты. Первого удара по воротам болельщикам пришлось ждать долгих 25 минут. Первым приложиться по мячу из-за штрафной отважился Энцо Фернандес, но Ливакович справился с ударом.

Первый по-настоящему опасный момент также создали аргентинцы. На 32-й минуте безобидный на первый взгляд заброс превратился в выход один на один Хулиана Альвареса. Форвард аргентинцев бросил мяч мимо Ливаковича и был бессовестно снесен вратарем. Арбитр указал на точку, а Месси четко вколотил мяч под перекладину — 1:0.

Через несколько минут Альварес исполнил еще более впечатляющий номер. Форвард в молниеносной контратаке подхватил мяч на своей половине поля и, не замечая ни своих, ни чужих, понесся к воротам соперника. Его пытались остановить несколько хорватских игроков, которых Альварес банально протаранил. Последним штрихом в этом удивительном забеге стал четкий тычок мяча в сетку мимо Ливаковича. Важнейший для аргентинцев гол как будто взяли из дворового футбола.

После такой «двоечки» хорваты оказались в нокдауне. До перерыва они могли пропустить еще, но все же не сделали этого и сохранили шансы на камбэк.

Против Лео нет приема

Хорваты вышли на второй тайм заряженными. Команда понеслась вперед и заперла аргентинцев на их половине поля. Южноамериканцы, вроде бы, все контролировали, но хорваты уж слишком быстро возвращали себе мяч с помощью высокого прессинга. Играть в таком оборонительном режиме весь тайм сложно любой команде, даже такой классной, как Аргентина.

Южноамериканцы это быстро поняли и на исходе часа начали отодвигать игру от своих ворот. Отличный шанс забить третий и закончить вообще все был у Месси, но Ливакович справился с ударом в упор.

Хорваты через несколько минут ответили своим опасным моментом и едва не затолкали мяч в сетку после подачи штрафного. После этого в игре наступило затишье. Всем, кроме болельщиков сборной Аргентины очень хотелось, чтобы оно нарушилось голом Хорватии, ведь это обстоятельство точно сделало бы игру в тысячу раз интереснее.

Но у аргентинцев было свое мнение на этот счет. Неутомимый Месси на 69-й минуте прорвался по флангу, вошел в штрафную, серией обманных движений деклассировал Йошко Гвардиола и выкатил мяч под удар Альваресу. 22-летний форвард «Манчестер Сити» не имел права запороть гениальную передачу и справился с этой задачей, оформив дубль.

Оставшееся время команды откровенно доигрывали, а тренер аргентинцев Лионель Скалони даже решил впервые на турнире выпустить на поле Паоло Дибалу. Почему этот талантливый форвард просидел в глухом запасе все предыдущие матчи — большая загадка для всех.

Аргентинцы спокойно довели матч до победы и теперь могут сосредоточиться на подготовке к воскресному финалу. Соперника по нему Месси и компания узнают завтра по итогам встречи Франции с Марокко.