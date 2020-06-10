Травмы стали неотъемлемой частью карьеры полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева. Футболист только в ноябре прошлого года появился на поле после годичного перерыва из-за повреждения крестообразной связки. Никто не верил, что Алану удастся вернуться после такой серьёзной травмы, но он справился. К весне ветеран «армейцев» более-менее адаптировался к новой модели игры, стал набирать прежние кондиции, но вдруг нагрянул коронавирус, а вслед за ним и очередная травма. На этот раз у Алана Дзагоева диагностировали травму бедра. Это 16-е по счёту повреждение футболиста. Станет ли оно последним для Алана в ЦСКА — разбирается NEWS.ru .

На протяжении практически всей карьеры футболист получал повреждения различного рода. Но по-настоящему чёрная полоса началась с мая 2016 года. С этого периода он более десяти раз был вынужден посетить командный лазарет. В основном преобладали мышечные проблемы, было в том числе и немало рецидивов. Как итог: футболист пропустил Евро-2016 и Кубок конфедераций. Домашний чемпионат мира тоже не принёс удачи. В первой же игре футболист получил травму, а в распоряжение сборной вернулся лишь к последней встрече с хорватами.

Но самая страшная травма с футболистом случилась в начале февраля прошлого года. В товарищеском матче против «Картахены» футболист повредил крестообразные связки. Тогда многие поставили крест на карьере футболиста. К тому же уже летом 2019 года у Дзагоева истекал срок действия контракта. Некоторые эксперты и болельщики были уверены, что пути футболиста и ЦСКА разойдутся. Возрастной игрок, подверженный травмам, а тут ещё «кресты» — нет, такой Дзагоев ЦСКА не нужен. Но клуб не бросил своего игрока.

Летом был подписан новый контракт сроком до 2021 года. Да и сам Дзагоев в долгу не остался. Несмотря на все сложности, несмотря на то, что полученные травмы не могли не изменить стиль игры футболиста, ему удалось показать и доказать, что не зря клуб пошёл на такой шаг. В последних матчах до паузы он выходил на поле с первых минут и помогал партнёрам по команде: то точной передачей, то грамотным перемещением на поле. Было ясно, что футболист будет ещё прогрессировать, но у коронавируса оказались свои планы на этот счёт.

Алан Дзагоев Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Очевидно, что ЦСКА рассчитывал на Дзагоева в решающем отрезке чемпионата. В команде сейчас (а если быть точным: в последнее время всегда) проблемы с кадрами. Выбыл Ильзат Ахметов, у Облякова не лучшим образом складывался сезон до паузы, то же самое можно сказать и о Яке Бийоле. В каком состоянии подойдут футболисты к рестарту — тоже загадка. В таких сложных и непредсказуемых обстоятельствах опыт Дзагоева, его умение завести команду очень бы пригодились. Однако больше, чем ЦСКА, от этой ситуации страдает, конечно же, сам футболист. Во многом травмы загубили карьеру талантливого парня из Осетии. Правда, бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что не в одних травмах вся беда.

Когда он был одним из перспективных игроков Европы, был нарасхват и показывал очень хороший результат, в команде Слуцкого ему не находилось места в стартовом составе. Тренер не давал играть на той позиции, к которой привык Алан и которая могла бы приносить пользу команде. Его ставили то на позицию левого полузащитника, то опорным. Им затыкали дыры, которые необходимо было закрыть Слуцкому. Поэтому парень растерялся. А потом пошли травмы, рецидивы. Поэтому всё это и вытекло в скомканную карьеру. Не успел он себя реализовать полностью, — сказал Масалитин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Испорченная травмами карьера — это полбеды. Сейчас острее стоит вопрос будущего футболиста. С одной стороны, у Дзагоева будет в запасе целый сезон (если восстановление действительно займёт только месяц), но с другой — станет ли его игра настолько выдающейся, что это позволит ЦСКА закрыть глаза на все риски. Да, 2019 год показал, что клуб верит, надеется и ждёт, что чёрная полоса футболиста пройдёт. Но, как показывает практика, из года в год ситуация лучше не становится: футболист не молодеет, травмы не сокращаются. Наступит день, когда кому-то — или клубу, или игроку — придётся принять очень важное решение.

Алан Дзагоев Сергей Лантюхов/NEWS.ru