«Хроническая болезнь российских мужчин»: Роднина высказалась о футболе

Трёхкратная чемпионка мира по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что футбол является хронической болезнью российских мужчин, сообщает РБ Спорт. По её словам, на футбол в России тратятся неоправданно большие деньги.

В наш футбол вкладывают миллионы рублей. Считаю, российский футбол — хроническая болезнь наших мужчин. Абсолютно! Бегают лениво, а ещё деньги вкладывают. Вот Абрамович вложил деньги в «Челси» и добился успеха, — заявила Роднина.

Также Роднина отметила, что на матче «Барселоны» в Испании она испытала удовольствие от футбола. В России нет такой динамики, такого мастерства, считает бывшая фигуристка.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин заявил, что не болеть за «Зенит» в Санкт-Петербурге — это дурной тон. Специалист сравнил футбол с искусством, а игроков назвал артистами.