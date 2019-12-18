https://static.news.ru/photo/cae9b120-2239-11ea-9472-fa163e074e61_660.jpg Фото: Григорий Соколов/РИА Новости

Защитник «Нижнего Новгорода» Владимир Хозин рассказал о том, какая атмосфера установилась в команде, а также о том, почему клуб выступает в текущем сезоне не столь убедительно.

Ребята друг друга хорошо знают, так как многие уже успели вместе поиграть в других клубах. Никаких проблем нет, мы поддерживаем друг друга. Надо выходить и добиваться результата в каждом матче. Понимаем, что сделать это всё будет крайне тяжело. Все соперники сейчас настраиваются на «Нижний Новгород» по-особому — так на них прошлый сезон подействовал. Команды выходят как на последний бой, нам надо так же к этому относиться, — заявил Хозин в интервью NEWS.ru.

Также он отметил, что на результатах в первой части сезона сказалась самоуверенность, так как многие футболисты думали, что «Нижний» легко будет всех обыгрывать.

В текущем розыгрыше первенства ФНЛ «Нижний Новгород» обосновался на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав после 25 туров 35 очков.

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