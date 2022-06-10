Алексей Гусев

«Хотелось бы объяснений»: Кавазашвили об уходе Ваноли из «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что хотел бы услышать комментарий от Федуна по уходу Паоло Ваноли

10 июня 2022 в 11:46 Автор: Алексей Гусев

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Председатель совета директоров ФК «Спартак» Леонид Федун и игроки команды на церемонии награждения за победу в Кубке России по футболу сезона 2021/2022