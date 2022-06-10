Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом NEWS.ru высказался об уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера красно-белых. Специалист выразил недоумение по поводу произошедшего. Он также заявил, что не понял причин, по которым это произошло.
Ничего не понимаю. Ваноли пришёл на несколько месяцев на хорошую зарплату, теперь резко уходит. Руководство «Спартака» чемпион по количеству смен тренеров, так нельзя. Хотелось бы услышать объяснения от владельца команды Леонида Федуна, что случилось. Нельзя так безответственно подходить к выбору тренеров. Если ты приглашаешь иностранца — нужно его досконально изучить, узнать то, как он относится к клубу, Москве, нашей стране. Тут ещё нужно понять, действительно ли он уходит сам, или его вынудили, — заявил Кавазашвили.
Специалист также затруднился назвать кандидата на роль преемника Ваноли. По его словам, помочь в выборе тренера мог бы специальный комитет из ветеранов «Спартака»
Позвали бы меня, Евгения Ловчева, Георгия Ярцева, Олега Романцева. Мы бы устроили жесточайший отбор и предложили бы руководству красно-белых трёх кандидатов. Может сам Ярцев бы вызвался стать главным тренером. Романцев, уверен, не захочет, — заявил Кавазашвили.
9 июня Паоло Ваноли покинул пост главного тренера «Спартака». Руководство футбольного клуба и итальянец достигли договоренности о расторжении действующего контракта. Специалист возглавил команду в декабре 2021 года, подписав контракт до конца сезона-2022/23 с опцией продления ещё на год. Под его руководством «красно-белые» 29 мая обыграли «Динамо» со счётом 2:1 и впервые за 19 лет стали обладателями Кубка России.