Хорватский футбольный тренер Отто Барич умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/95ffb2c2-3d93-11eb-b03e-fa163e074e61_660.jpg Фото: SVEN SIMON

Бывший главный тренер сборных Хорватии, Австрии и Албании по футболу Отто Барич скончался на 89-м году жизни.

Тренер умер в хорватской столице от осложнений течения коронавируса, с которым он ранее был госпитализирован. О смерти Барича сообщили в Хорватском футбольном союзе.

Футбольный союз Хорватии выражает глубокие соболезнования семье Отто Барича в связи с этой невосполнимой утратой, — говорится в сообщении.

Барич тренировал «Штутгарт», «Казино» (Зальцбург), «Фенербахче», «Штурм», венский «Рапид», ЛАСК, «Локомотиву» и другие команды. Шестикратный чемпион Австрии, чемпион Хорватии, обладатель Кубка Югославии.

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