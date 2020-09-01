Хорват Ракитич перешёл из «Барселоны» в «Севилью»

https://static.news.ru/photo/8d647c26-ec56-11ea-a9c1-fa163e074e61_660.jpg Иван Ракитич Фото: AFP7/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хавбек из Хорватии Иван Ракитич ушёл из футбольного клуба «Барселона». Теперь полузащитник будет выступать за испанскую «Севилью». Об этом 1 сентября сообщили представители пресс-службы каталонского коллектива.

За переход Ракитича «Севилья» отдала «Барсе» 1,5 млн евро. Ещё 9 млн андалузский клуб выплатит в качестве бонусов.

«Севилья» подписала контракт с 34-летним игроком до 30 июня 2024 года, передаёт сайт каталонского клуба.

В бытность футболистом «Барселоны» Ракитич выиграл 13 трофеев за шесть сезонов. Он провёл за «сине-гранатовых» 310 матчей, сделал 36 результативных передач и забил аналогичное количество голов.

До перехода в «Барсу» Ракитич с 2011-го по 2014 год играл за «Севилью». В составе команды он сыграл 149 игр, забил 32 года, сделал 41 результативный пас.

Как ранее писал NEWS.ru, представители английского футбольного клуба «Манчестер Сити» запросили у одной из крупных медиакомпаний архивные кадры с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси для подготовки видео к возможному трансферу аргентинца.