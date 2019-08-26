https://static.news.ru/photo/250ebad4-c81b-11e9-93bd-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Хомуха Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Старший тренер юношеской сборной России по футболу Дмитрий Хомуха заявил, что лимит на легионеров в чемпионате страны в свое время предоставил шанс молодым игрокам.

Лимит предоставил молодым шанс. Допустим, из моей сборной 1996 года рождения многие заиграли на серьезном уровне. Головин, Антон Митрюшкин, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Рамиль Шейдаев, Александр Зуев, — приводит слова тренера « Советский спорт ».

Хомуха добавил, что участие в финалах чемпионатов Европы для 17- и 19-летних их закалили, и всё, чтобы заиграть в премьер-лиге, у них имелось. Он добавил, что двое из его сборной Александр Головин и Дмитрий Баринов уже являются членами сборной России «и в ближайшее время к ним добавятся другие».

По словам наставника, главный критерий его работы, «чтобы ребята дорастали до национальной команды страны».