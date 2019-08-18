https://static.news.ru/photo/01b5f564-c1e7-11e9-bbbd-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Хохлов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение в матче против «Локомотива» со счётом 1:2 в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Мне понравилось, как мы начали играть, как действовали. Не понравились индивидуальные ошибки. Опытные игроки не должны их допускать. «Динамо» обладает качественными футболистами, но первый гол мы себе привезли, — передаёт слова Хохлова корреспондент News.ru.

Также наставник объяснил, чего не хватало во втором тайме.

Нам физически не хватило сил, не все игроки готовы играть 90 минут. Не так началась игра: Тони Шунич попросил замену, Себастиан Шиманьски тоже. Новички хорошо справились, пока были свежими. Но ни Роман Нойштедтер, ни Максимилиан Филипп не готовы играть всё время, — заключил он.

Ранее News.ru писал, что главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу в рамках шестого тура РПЛ против московского «Динамо» со счётом 2:1. Наставник назвал встречу тяжёлой.