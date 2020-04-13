Хохлов ответил на критику футболиста «Динамо»

https://static.news.ru/photo/48a22c74-7d88-11ea-9132-fa163e074e61_660.jpgДмитрий ХохловФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Бывший главный тренер футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на слова нападающего московской команды Максимилиана Филиппа, который обвинил наставника в грубости.
Я бы не сказал, что я разговаривал с Филиппом грубо, я никогда себе не позволял общаться с футболистами в грубой манере. Может быть, для него какие-то вещи оказались непривычными в России, — цитирует Хохлова Sport24.
Ранее NEWS.ru писал, что Российский футбольный союз (РФС) собирает данные от профессиональных клубов страны, чтобы узнать о финансовом состоянии команд. Союз планирует обратиться в правительство с предложением о том, как помочь клубам в связи с кризисом из-за коронавируса.