Хохлов ответил на критику футболиста «Динамо»

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Бывший нападающий петербургского «Зенита», главный тренер юношеской команды России по футболу Александр Кержаков рассказал, что порадуется, если его рекорд по количеству забитых мячей в национальной сборной будет побит.

Буду искренне рад за того, кто побьёт моё достижение. Потому что они испытают эмоции, какие тогда испытал я. Если именно Дзюба побьёт мой рекорд, будет классно, — цитирует Кержакова «Чемпионат»....