Футбол

Хохлов ответил на критику футболиста «Динамо»

15:58, 13 апреля 2020
Дмитрий Хохлов Дмитрий Хохлов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший главный тренер футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на слова нападающего московской команды Максимилиана Филиппа, который обвинил наставника в грубости.

Я бы не сказал, что я разговаривал с Филиппом грубо, я никогда себе не позволял общаться с футболистами в грубой манере. Может быть, для него какие-то вещи оказались непривычными в России, — цитирует Хохлова Sport24.

Ранее NEWS.ru писал, что Российский футбольный союз (РФС) собирает данные от профессиональных клубов страны, чтобы узнать о финансовом состоянии команд. Союз планирует обратиться в правительство с предложением о том, как помочь клубам в связи с кризисом из-за коронавируса. 

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