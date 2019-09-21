В воскресенье, 22 сентября, на стадионе «ВТБ Арена» московское «Динамо» уступило «Сочи» со счётом 2:3 в матче 10-го тура Российской премьер-лиги. Для Александра Точилина эта победа стала второй после десяти туров (до этого команда обыграла «Рубин»). Но выходить против своей бывшей команды оказалось не так просто.

45-летний тренер признался, что команда приехала в Москву исключительно за тремя очками.

— Для нас очень важна была победа с учётом турнирной таблицы. Мы приехали играть только на результат, и я благодарен ребятам, что сумели вырвать три очка в такой сложной игре.

— После матча обратили внимание на заряд болельщиков «Динамо», которые поддерживали вас как в начале встречи, так и в конце. Насколько к этому были готовы?

— Честно говоря, был вовлечён всем своим вниманием в игру. Было слышно, как поддерживали болельщики в начале матча, по ходу игры, честно говоря, не обращал на это внимания. Встреча была достаточно напряжённой, поэтому нельзя было отвлекаться.

tochilin.aleksandr/instagram.com

— Динамовским болельщикам очень плохо. Может быть, вы можете что-то посоветовать, обратиться к фанатам? Что делать и как выбираться?

— Мы находимся в таком же положении. Нужно верить. У клуба всё есть: стадион, хороший состав, бюджет.

— А тренер хороший?

— Я считаю, что тренер хороший. Даже в этом матче. Мы просматривали много игр Дмитрия Хохлова, и результат всегда был не по игре. Да, удача не на стороне «Динамо» так же, как и в этом чемпионате пока не на нашей стороне. Но чёрная полоса должна пройти.

— А вообще болеете за «Динамо» сейчас?

— Конечно.

— До этого «Сочи» в девяти турах забил только пять мячей, а в этой игре — сразу три. С чем связано?

— У нас были игры, где мы забивали по три мяча. Я уже говорил, что у нас чёрная полоса, которая находится на границе с серой, потому что сейчас пошли голы. Идёт работа. У «Динамо» тоже сейчас сложный период.

— В начале второго тайма пропустили два гола. Команда оказалась не готова к заменам соперника?

— Мы были готовы к заменам. Но надо отдать должное «Динамо», команда начала играть агрессивно, и те моменты, которые создали, сумели реализовать. При счёте 2:2 удача качалась то в одну сторону, то в другую. Но нам, видимо, нужна была больше. Удача была на нашей стороне.

Для наставника «сине-белых» игра оказалась очередным провалом. После десяти туров московский клуб расположился на 11-м месте с десятью очками. Болельщики не верят в изменения под руководством Дмитрия Хохлова, обращаясь к тренеру: «Дмитрий Валерьевич, это не дело». Кажется, наставник московской команды сам в улучшение не очень верит. Неужели тренер провёл последний матч на домашней арене?

Дмитрий Хохлов Михаил Метцель/ТАСС

— После матча с «Рубином» вы сказали: «Если в ближайших турах мы не исправим ситуацию, то я объявлю об отставке, нужно в первую очередь оставаться мужчиной». С тех пор прошло восемь туров. «Динамо» находится почти внизу турнирной таблицы. Что ещё нужно сделать, чтобы вы сказали: «У меня не получилось»?

— Ничего не нужно сделать. У меня действительно не получилось. Скоро всё узнаете.

— То есть вы намерены подать в отставку?

— Вы всё скоро узнаете.