Ходячий цирк: в «Химках» ничего не меняется

В футбольном клубе «Химки» снова происходит полная вакханалия. Или она не заканчивалась? Казалось, все должны были утихомириться после резких кадровых изменений с выходом в Российскую премьер-лигу. Но не тут-то было. NEWS.ru рассказывает, чем вновь удивил подмосковный коллектив.

Старые разборки никто до сих пор не забыл, но если — вдруг, то напоминаем: химчане в середине июня прошли лицензирование для выступления в высшем дивизионе, в конце месяца СМИ стало известно об окончательном решении двигаться вперёд, однако в середине июля министр спорта Московской области Роман Терюшков решил придержать калитку закрытой. Тем не менее уже в августе нам удалось увидеть новичков Российской премьер-лиги спустя долгие годы (последний раз «Химки» выступали в РПЛ в 2009 году) вновь среди элиты. Правда с некоторыми сенсационными кадровыми изменениями — в команде сменился не только главный тренер Сергей Юран, который довёл команду до финала Кубка России и вывел её в РПЛ, но и генеральный директор Василий Иванов. Главным тренером оказался Дмитрий Гунько, бывший спартаковский человек. Отсюда конечно же сразу последовали умозаключения относительно будущего — из команды явно хотели сделать фарм-клуб «красно-белых», однако вместо новых трансферов (неважно, покупка или аренда) не последовало толком ничего.

«Химки» ворвались в РПЛ практически тем же составом. Но как показывает практика, даже обновлённая команда может не оправдывать ожидания (посмотрите на волгоградский «Ротор»). Начало для подмосковной команды не задалось: после семи туров в активе три очка — а это ноль побед, три ничьих и четыре поражения — 15-е место таблицы. Ниже только тот самый волгоградский коллектив. И это при том, что из топовых клубов химчане играли лишь с ЦСКА. А сейчас «Химки» ждёт очень жёсткий отрезок: «Краснодар», «Динамо», «Локомотив», «Спартак», «Ростов», «Зенит».

Очевидно, такое продолжение банкета в виде череды поражений не может устраивать Московскую область, которая, в конце концов, не просто так вкладывает деньги в футбол. Так что Терюшков подумал и решил снова произвести изменения. Угадайте, какие на этот раз? Всё те же. В понедельник, 21 сентября, по сообщениям СМИ, решится судьба тренерского штаба во главе с наставником. Либо кому-то скажут «аривидерчи», либо предоставят ещё один, последний шанс, что маловероятно. А вот генеральный директор пока может спать спокойно — Терюшков уверяет, что Александру Зайцеву ничто не угрожает.

Это уже даже не похоже на женщину в период «этих дней» — в это время дамы, как ни крути, более или менее адекватно себя ведут (ну, серьёзно). Картина в «Химках» всё больше и больше напоминает чистую клоунаду.

Последний шанс ухватиться тренерскому штабу и Гунько, в частности, — победить «Краснодар» Мурада Мусаева. Игра как раз 18 сентября, шансы есть всегда. Но вновь верится с трудом, что «быки», которые претендуют на высокие позиции турнира, просто так помогут сопернику. Так что Гунько можно начинать кусать ногти от напряжения. А футболисты «Химок» как будто особо и не печалятся — просто ждут нового наставника в очередной раз. Вообще, вся эта картина так печально и смешно одновременно выглядит. Как такой самобытный клуб превратился в ходячий цирк?

vk.com/fckhimki_official

«Химки» уже в действительности никто не воспринимает всерьёз, а все новости читаются с закатанными глазами. Если правительство Московской области будет продолжать в том же духе, то надо распускать коллектив, сделать всё для того, чтобы он исчез с лица земли, потому что вернуть авторитет будет крайне сложно.

Бывший владелец футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко убеждён, что проблема, с которой столкнулись «Химки», отчасти лежит на плечах «красно-белых».

Насколько можно было судить по прессе и другим источникам, "Спартак" собирался сделать из "Химок" некое подобие фарм-клуба. Не знаю, насколько это здравое суждение, но лишние игроки, которые в принципе есть в "Спартаке", а их много, должны были играть за подмосковный клуб — это очевидно, как и очевидно то, что поставили своего тренера, — сказал Червиченко корреспонденту NEWS.ru.

По его мнению, ни один руководитель в здравом уме не должен был убирать Сергея Юрана, который показал великолепный результат в Футбольной национальной лиге и Кубке России.

Я уверен, что ни в каком бреду ни один хозяин клуба, после того как Юран вывел команду в Премьер-лигу и блестяще выглядел в Кубке, не поменял бы тренера. Его можно было уволить только при одном условии — если у руководства совсем простужена голова, но поменять на Гунько — это уже не простуда, а клиника, потому что можно было взять другого тренера, который мог себя зарекомендовать в высшем дивизионе, того же Парфёнова например. Но брать тренера второй команды — это грандиозное назначение, которое поступило сверху. Так что результат "Химок" логичен. Немудрено, что задумку обоих клубов быстро поняли и раскусили. Проект у «Спартака» не пошёл, но глупость была сделана. В ситуации с "Химками" "красно-белые" себя повели как мамонт в посудной лавке. Теперь "Химки" в результате того дурдома стоят на вылете, — добавил специалист.

Подмосковный коллектив оказался в болоте, в которое сам себя затащил. Бизнесмен уверен, чтобы выбраться из этого состояния, необходимо вернуть прошлого наставника.

Надо вернуть Юрана, поскольку состав остался тот же, а у него с ребятами явно был хороший контакт — и они его воспринимают, и он их, потому что, если вспомнить игру в финале Кубка России против "Зенита", которые уже стали чемпионами в принципе, химчане смотрелись хорошо и чуть ли не сравняли счёт ближе к концу, когда попали в штангу. Надо вернуть Сергея и стабильность клубу. А дальше смотреть, как можно во втором круге пытаться вылезти из этой ямы. Ничего невозможного нет, впереди огромное количество матчей, и всё можно перевернуть и остаться в Премьер-лиге, но для этого нужен разум, спокойствие, потому что пока клуб катится на дно, — уверяет он.

Но с такими проблемами далеко явно на своём тонущем кораблике не уплывёшь. Главная беда «Химок» совсем не в тренерском штабе — это лишь вершина айсберга.

Проблема-то больше не спортивного характера, а управленческого: все эти перипетии про Премьер-лигу, истории со "Спартаком" — это всё дичь, которая идёт не от спортивной составляющей "Химок". Надо там разобраться, в управлении, а не чистить команду. Но с такой игрой, как сейчас, в пяти ближайших матчах они смогут, может быть, вырвать одно очко, и то вряд ли, — заключил Червиченко.

Больше всех жаль в этой ситуации, конечно, болельщиков. Потому что смотреть на то, что делают с подмосковным клубом сродни мазохизму.

А к министру спорта только два вопроса — Роман Игоревич, стоило всё это того? Нужно ли было устраивать вокруг клуба такой цирк? Или просто ваше сердце всегда требует «Перемен»?