Хинкель оценил разгромную победу над «Краснодаром»

https://static.news.ru/photo/4864157a-7f75-11eb-adfc-96000091f725_660.jpg Фото: fcsm_official/vk.com

Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Спартак» Андреас Хинкель прокомментировал разгромную победу над «Краснодаром» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги со счётом 6:1.

Мы очень счастливы не только за результат, но и за то, как складывалась игра. С самого начала ребята выкладывались на сто процентов. Перед матчем со всех сторон было большое давление, но подготовка была, как к предыдущим играм. У команды была правильная реакция. Начали очень активно, забили два быстрых гола — это нам помогло. Понятно, что было небольшое везение, но если играть так, как против «Краснодара», то подобное везение становится логичным. В конце провели несколько успешных контратак, которые решили исход матча, — сказал Хинкель на послематчевой пресс-конференции.

13 марта «красно-белым» предстоит встретиться на «ВТБ Арене» с «Динамо», которому уступили в Кубке России и прекратили дальнейшую борьбу. По словам Хинкеля, о «бело-голубых» команда пока не думала. Тем не менее кубковый матч остался в памяти и выбирать группу атакующих футболистов будет довольно сложно, так как против «Краснодара» сумели выделиться все игроки.

Каждый матч проходит по-разному. Говоря о группе атаки, все смогли забить, почувствовали уверенность. Решение о том, кто будет в стартовом составе против «Динамо», примем в конце недели, и оно будет не самым простым. Кубковый матч остался в памяти, ребята играли без страха, хорошо начали. И если бы не тот назначенный 11-метровый, непонятно, как сложился бы исход встречи. Тем не менее тот матч мы проиграли. Что будет 13 марта, покажет время, — добавил он

Ранее московский «Спартак» на своём поле разгромил «Краснодар». Встреча 21-го тура РПЛ завершилась со счётом 6:1.

Как писал NEWS.ru, главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев отреагировал на поражение от столичного «Спартака».