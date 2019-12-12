https://static.news.ru/photo/7cb62f2e-1ccb-11ea-9eb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc_khimki/twitter.com

Подмосковные «Химки» хотят во время зимней паузы укрепить сразу несколько проблемных позиции.

Думаю, что приход центрального защитника, который нам очень необходим, «десятки» и форварда повысил бы конкуренцию и стал бы ещё большим толчком для прогресса моих игроков, — сказал главный тренер химчан Андрей Талалаев корреспонденту NEWS.ru.

Также тренер отказался обсуждать вопрос о том, с кем «красно-чёрные» будут расставаться этой зимой. После 25 туров первенства ФНЛ «Химки» идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 50 набранных очков.