Подмосковные «Химки» хотят во время зимней паузы укрепить сразу несколько проблемных позиции.
Думаю, что приход центрального защитника, который нам очень необходим, «десятки» и форварда повысил бы конкуренцию и стал бы ещё большим толчком для прогресса моих игроков, — сказал главный тренер химчан Андрей Талалаев корреспонденту NEWS.ru.
Также тренер отказался обсуждать вопрос о том, с кем «красно-чёрные» будут расставаться этой зимой. После 25 туров первенства ФНЛ «Химки» идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 50 набранных очков.
Полностью интервью с Талалаевым опубликовано в разделе «
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