«Химки» вышли в финал Кубка России по футболу

https://static.news.ru/photo/7e35ca56-c9bb-11ea-99d0-fa163e074e61_660.jpg Матч «Урал» - «Химки» Фото: fc-ural.ru

Подмосковные «Химки» стали первыми финалистами Кубка России по футболу. В матче на выезде они уверенно обыграли екатеринбургский «Урал».

Игра состоялась на «Екатеринбург Арене», посмотреть на противоборство команд пришли 3407 зрителей.

Первый мяч отправился в хозяйские ворота на 11-й минуте. Точным ударом отметился защитник Евгений Гапон. Помимо него в составе «Химок» результативно завершили атаки полузащитник Александр Трошечкин на 36-й минуте и нападающий Артём Полярус на 37-й.

«Урал» смог ответить лишь во втором тайме. На 74-й минуте гол забил нападающий Андрей Панюков.

Итоговый счёт на табло — 1:3, победа за гостями.

«Химки» вышли в финал Кубка России во второй раз в своей истории. В прошлый раз до решающего поединка клуб дошёл в сезоне-2004/05, однако не устоял под натиском ЦСКА.

Во втором полуфинале Кубка России петербургский «Зенит» 19 июля в 18:30 на домашней арене примет московский «Спартак».

Финал национального кубка состоится 25 июля на «Екатеринбург Арене».

Ранее, как писал NEWS.ru, теннисист Евгений Кафельников, который является болельщиком «Спартака», заявил, что не испытывает оптимизма по поводу предстоящего матча с «Зенитом». Однако бывший игрок и тренер «Зенита» Вадим Храповицкий предположил, что «Спартак» всё-таки может добиться успеха в матче с «Зенитом» за счёт злости.