Химки смогут выступить в РПЛ в сезоне-2020/21

https://static.news.ru/photo/5ec56754-b0b0-11ea-8255-fa163e074e61_660.jpg Фото: fckhimki/facebook.com

Подмосковный футбольный клуб «Химки» получил лицензию для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне 2020/21, сообщает пресс-служба команды.

На сегодняшнем заседании комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов было принято решение о выдаче нашему клубу лицензии РФС I, которая дает право принять участие в РПЛ в спортивном сезоне-2020/21, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, через какие трудности пришлось пройти подмосковному клубу после того, как они по спортивному принципу поднялись в высшую лигу из Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Напомним, Российский футбольный союз (РФС) принял решение о досрочном завершении первенства ФНЛ. Команды, которые заняли первые два места (волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки») по результатам проведённых 27 туров из 38, получили возможность выступить в следующем сезоне РПЛ после прохождения лицензирования. Позже сообщалось, что команда «Химки» имеет проблемы с финансированием и не сможет выступить в РПЛ, если не найдёт спонсоров, писал NEWS.ru.