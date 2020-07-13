Футбольный клуб «Химки» не может определиться с турниром, в котором намерены выступать с начала нового сезоне, с мая. Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявлял, что «Химки» не поднимутся в Российскую премьер-лигу (РПЛ). В середине июня клуб прошел лицензирование для выступления в высшем дивизионе, в конце месяца в СМИ появилась информация, что «Химки» окончательно определились с турниром — они выступят в РПЛ. А на днях тот же министр спорта опроверг это решение заявив, что последнее слово будет обнародовано в начале недели. NEWS.ru пытается предугадать возможные события развернувшейся драмы.

«Химки» на 90 процентов будут выступать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ, первый дивизион). При этом бизнесмен Сергей Ломакин пока не решил, будет ли вкладывать деньги в клуб. Если откажется, то не исключен вариант, при котором команда опустится в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ, второй дивизион). Окончательное решение ожидается до 15 июля.

Давайте откровенно — первую лигу почти не смотрят, она не собирает полные стадионы и практически не зарабатывает. Зато тратит. Футбольная национальная лига — клещ, который присосался к региональным бюджетам и выкачивает все деньги, которые возможно. «Химки» — это прекрасный тому пример. Годовой бюджет клуба составляет примерно 350 миллионов рублей. На фоне финансирования клубов в виде газпромовских «Зенита» и «Оренбурга», «Локомотива» (РЖД), ЦСКА (ВЭБ) и «Спартака» («Лукойл») — бюджет подмосковного коллектива кажется ничтожным. Но он и не должен быть «громадным» по меркам Российской премьер-лиги. Тем не менее представьте: команда генерального директора Василия Иванова даже после смены курса зимой выходит в высший дивизион. Счастье-то какое — наконец, подмосковные вечера должны стать веселее — в «Химки» теперь будут приезжать лучшие клубы с гигантским числом болельщиков. Наконец, в коллектив польются деньги рекой. Да и сократится передвижение между городами. Как мы знаем, ФНЛ — самая большая лига по географии — от Калининграда до Владивостока.

Но не тут-то было. В конце мая Терюшков заявил: «Ситуация тяжёлая, потому что сейчас все деньги идут на поддержку медиков. В такой ситуации без инвесторов выходить в премьер-лигу мы бы не хотели. Если получится утвердить до конца мая финансирование — будем играть в премьер-лиге, если нет — останемся в ФНЛ». Тут нашёлся тот самый Ломакин, который, кстати, тоже не против оставить «Химки» ещё на сезон в ФНЛ.

Хорошо, Терюшкова можно и нужно понять — сейчас действительно ситуация не только в Московской области, но и во всём мире довольно сложная из-за коронавируса. Правда тут же возникает логичный вопрос — зачем оставаться в ФНЛ, вкладывать те же средства (если не больше)? Неужели области не нужен высший дивизион? Не хотите бороться за выживание — тоже ясно. Но кто сказал, что с тем составом, которым обладает «Химки», клубу гарантировано именно это? Почему же господин Терюшков не хочет увеличить число болельщиков на стадионе? В чём цель существования клуба? На что идёт бюджет «Химок», как и любого другого клуба?

fckhimki.com

Начнём отвечать с конца. Клуб имеет условные 350 миллионов. 70-80% этих средств тратится на зарплаты всем членам клуба. Это приблизительно 245-260 миллионов. Примерно 5% — это перелёты и жилье, то есть где-то 17,5 миллионов. Дальше процентное соотношение плюс-минус равное: траты на штрафы в Российский футбольный союз (РФС), обслуживание стадиона, академии, привлечение пожарных машин, скорых, без которых матч просто не начнётся, работа над футбольным полем. И остаются прочие расходы: экипировка, питание, медицинские лекарства и прочее, плюс трансферы, которых не очень-то и много. Ещё раз — это траты. А что насчёт доходов? Пара миллионов от спонсоров и ФНЛ, ещё несколько — продажа билетов. Такая вот картина мира со знаком минус.

Что было бы в РПЛ, если бы команда решилась на переход? Оставляем тот же бюджет и первый пункт растрат. А вот средства на перелёты совсем немного сократятся — уже хорошо. Но прибавляются расходы на передвижение «молодежки». Это не так страшно — до ряда клубов можно добраться чуть ли не пешком, да и команд в РПЛ меньше (16 против 20 в ФНЛ). Да и игроки только рады выступать в новой для них лиге, а значит, увеличиваются желания футболистов доказывать свою значимость. Тут же и появятся новые спонсоры, плюс некая прибыль от телевидения, пусть и копеечная. Да, возможно, придётся подписать пару-тройку новых игроков. Но разве нельзя найти на это дополнительные 50 миллионов? 350 же нашли.

А теперь посчитаем доход. Около 30-40 миллионов составят прибыль от РПЛ, тех самых телевидения и спонсоров. Примерно столько же — возможный доход от продажи билетов на матчи с топ-клубами: «Зенитом», «Локомотивом», ЦСКА, «Спартаком», «Краснодаром» и «Ростовом». Нужно только немного поднять цены, как делают все команды. Плюс продажи игроков. «Уфа», вон, так и живёт — воспитывает своих ребят, а потом неплохо их продаёт. Из ФНЛ этим славится «Чертаново», которое уже рассталось с Наилем Умяровым («Спартак»), Максимом Глушенковым («Спартак», в аренде в «Крыльях Советов») и Антоном Зиньковским («Крылья Советов»), а они, между прочим, приходили из ФНЛ. Посчитайте, как возрос бы ценник, будь они изначально в РПЛ.

Так что даже при таких приблизительных данных без каких-то деталей «Химки» могут выйти в ноль, а при совсем хорошем раскладе — окупиться.

fckhimki.com

Чем руководствуется министр спорта? Неужели он думает, что если речь идёт о премьер-лиге, то футболистам сразу надо вдвое или втрое необходимо повышать зарплаты? Покупать иностранцев за бешеные деньги? Неужели он думает, что «Химки» без дополнительных покупок будут бороться за выживание? А чем руководствуется клуб? Почему руководство не может договориться с министерством? Почему Терюшков говорит одно, Васильев — другое? Почему один утверждает, что команда точно не будет выступать в РПЛ, а другой уверенно заявляет, что команда намерена выйти в высший дивизион? Почему «Чертаново», у которого бюджет меньше, готово играть в РПЛ, а «Химки» — нет? Почему всё это так напоминает стереотипные капризы женщины в «эти дни» — то хочу, то не хочу, то буду, то не буду?

И вот тут появилась дополнительная страшная информация. «Химки» могут опуститься ещё ниже — в Профессиональную футбольную лигу. Это может произойти в случае, если не получится договориться с инвесторами. До 15 июля, вроде как подмосковному коллективу необходимо утрясти все формальности. По словам Терюшкова, если спонсор будет готов «зайти», значит, команда будет двигаться по тому пути, который наметили. Если нет, тогда будет оценивать ресурсы, которые есть в бюджете. Какой ориентир у Ломакина, который пока сам не знает, чего хочет? ФНЛ? Но, самым оптимальным вариантом для него является ПФЛ. Как сказал Терюшков, бизнесмен уже подтвердил финансирование, когда клуб получал лицензию. И здесь речь идёт о 135 миллионах (неплохая такая разница). Для ФНЛ этого точно хватит. Но все теперь зависит от него.

Вы можете представить, как команда, которая честно пробилась в РПЛ, вдруг вообще окажется в ПФЛ? И совсем не по своему желанию. Это уже даже за гранью нормы. Вон, некоторые клубы выходили в РПЛ не просто с минимальным бюджетом, но и без инфраструктуры — «Енисей» и «Тамбов» в разное время приняли в премьер-лигу несмотря на отсутствие возможности у команд проводить домашние матчи в своих городах. И если первым удалось решить вопрос, пройдя половину чемпионата, то «Тамбов» до сих пор кочует по «наследию ЧМ». При этом РФС и РПЛ всячески оказывают клубу поддержку. А кому вступиться за «Химки»?

Остаётся только держать за подмосковную команду кулачки и надеяться, что решение всё-таки будет принято адекватное. Плевать уже на РПЛ, тут всё ясно. Пусть те самые 10%, о которых упомянул Терюшков, останутся вне окончательного решения.