«Химки» подали документы на лицензирование в РПЛ

https://static.news.ru/photo/fb390e24-af0c-11ea-914c-fa163e074e61_660.jpg Фото: fckhimki/facebook.com

Руководство подмосковного футбольного клуба «Химки» подали документы на лицензирование в Российский футбольный союз (РФС)..

Документы поданы на получение лицензии на право участия в следующем сезоне Российской премьер-лиге (РПЛ) и Футбольной национальной лиге (ФНЛ), сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, будущий владелец клуба Сергей Ломакин гарантировал выделить клубу на сезон-2020/21 1 млрд рублей, что позволит"Химкам" выступать в РПЛ.

Ранее исполком Российского футбольного союза принял решение о досрочном завершении первенства ФНЛ. Команды, которые заняли первые два места (волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки») по результатам проведённых 27 туров из 38, получили возможность выступить в следующем сезоне РПЛ после прохождения лицензирования. Позже сообщалось, что команда «Химки» имеет проблемы с финансированием и не сможет выступить в РПЛ, если не найдёт спонсоров, писал NEWS.ru.