«Химки» подали документы на лицензирование в РПЛ

Руководство подмосковного футбольного клуба «Химки» подали документы на лицензирование в Российский футбольный союз (РФС)..
Документы поданы на получение лицензии на право участия в следующем сезоне Российской премьер-лиге (РПЛ) и Футбольной национальной лиге (ФНЛ),
По информации источника, будущий владелец клуба Сергей Ломакин гарантировал выделить клубу на сезон-2020/21 1 млрд рублей, что позволит"Химкам" выступать в РПЛ.
Ранее исполком Российского футбольного союза принял решение о досрочном завершении первенства ФНЛ. Команды, которые заняли первые два места (волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки») по результатам проведённых 27 туров из 38, получили возможность выступить в следующем сезоне РПЛ после прохождения лицензирования. Позже сообщалось, что команда «Химки» имеет проблемы с финансированием и не сможет выступить в РПЛ, если не найдёт спонсоров, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен