https://static.news.ru/photo/0bb3e798-6f3d-11ea-9c3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК Химки/twitter.com

Футбольный клуб «Химки» объявил о приостановлении тренировок в связи с пандемией коронавируса.

Тем не менее футболисты получили индивидуальные программы занятий и будут тренироваться дома в изоляции до возобновления работы на базе в Химках, сообщается на официальной странице «Химок» в Twitter.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса.

Другой российский коллектив — казанский «Рубин» — возобновил тренировки после приостановления Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.