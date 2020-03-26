Футбольный клуб «Химки» объявил о приостановлении тренировок в связи с пандемией коронавируса.
Тем не менее футболисты получили индивидуальные программы занятий и будут тренироваться дома в изоляции до возобновления работы на базе в Химках, сообщается на официальной странице «Химок» в Twitter.
Ð ÑÐ²ÑÐ·Ð¸ Ñ ÑÐ¿Ð¸Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸ÑÐµÑÐºÐ¾Ð¹ ÑÐ¸ÑÑÐ°ÑÐ¸ÐµÐ¹ ÑÑÑÐ±Ð¾Ð»ÑÐ½ÑÐ¹ ÐºÐ»ÑÐ± Â«Ð¥Ð¸Ð¼ÐºÐ¸Â» Ð¿ÑÐ¸Ð¾ÑÑÐ°Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ð» ÑÑÐµÐ½Ð¸ÑÐ¾Ð²ÐºÐ¸.— Ð¤Ð Ð¥Ð¸Ð¼ÐºÐ¸ (@fc_khimki)
Ð¤ÑÑÐ±Ð¾Ð»Ð¸ÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑÐ¸Ð»Ð¸ Ð¾Ñ ÑÑÐµÐ½ÐµÑÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ ÑÑÐ°Ð±Ð° Ð¸Ð½Ð´Ð¸Ð²Ð¸Ð´ÑÐ°Ð»ÑÐ½ÑÐµ Ð¿ÑÐ¾Ð³ÑÐ°Ð¼Ð¼Ñ Ð¸ Ð±ÑÐ´ÑÑ ÑÐ°Ð±Ð¾ÑÐ°ÑÑ Ð² Ð´Ð¾Ð¼Ð°ÑÐ½Ð¸Ñ ÑÑÐ»Ð¾Ð²Ð¸ÑÑ Ð´Ð¾ Ð²Ð¾Ð·Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑÐµÐ½Ð¸ÑÐ¾Ð²Ð¾ÑÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿ÑÐ¾ÑÐµÑÑÐ° Ð½Ð° Ð±Ð°Ð·Ðµ Ð² Ð¥Ð¸Ð¼ÐºÐ°Ñ .
pic.twitter.com/6aFbupmcT6 March 25, 2020
Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса.
Другой российский коллектив — казанский «Рубин» — возобновил тренировки после приостановления Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники