«Химки» одержали победу над «Локомотивом» в матче 19-го тура РПЛ

https://static.news.ru/photo/14b817e0-4090-11eb-bc95-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Химки»/vk.com

Подмосковные «Химки» обыграли московский «Локомотив» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Химках и завершилась со счётом 3:2.

В составе «Химок» отличились Аршак Корян, Илья Кухарчук и Александр Долгов. «Локомотив» отвечал голами Гжегожа Крыховяка и Мурило.

«Химки» не проигрывают в течение шести матчей. Клуб находится на 11-й позиции в турнирной таблице. Для «Локомотива» это второе поражение подряд. «Железнодорожники» спустились на восьмое место.

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Рубин» не станет продлевать контракт с Дмитрием Тарасовым. За эту команду футболист играл менее года.

Так, руководство клуба проинформировало, что продление соглашения на следующий сезон не предусматривается. В 2019 году Тарасов при скандальных обстоятельствах покинул «Локомотив», за который играл порядка девяти лет. В «Рубин» его позвал тренер Леонид Слуцкий.