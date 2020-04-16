«Химки» не станут досрочно сниматься с первенства ФНЛ

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Директор футбольного клуба «Мордовия» Николай Левин сообщил, что команда настраивается на продолжение участия в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В клубе нет желаний досрочно завершить чемпионат, а уж тем более сняться с турнира. Мы настраиваемся на продолжение игры, — сказал Левин корреспонденту NEWS.ru. Кроме того, 61-летний спортивный функционер отметил,...