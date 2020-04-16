«Химки» не станут досрочно сниматься с первенства ФНЛ

Подмосковный клуб «Химки», выступающий в первенстве Футбольной национальной лиги, намерен продолжить выступление в чемпионате.
В планы «Химок» не входит досрочное снятие с чемпионата ФНЛ, — сообщили корреспонденту NEWS.ru в команде.
Подопечные Сергея Юрана после 27 матчей ФНЛ занимают второе место в турнирной таблице. В активе команды 54 очка (16 побед, 6 ничьих, 5 поражений).
Ранее ФК «Армавир» объявил о снятии команды с чемпионата ФНЛ из-за невыполнения условий лицензирования и непредсказуемой ситуации с продолжением первенства с учётом пандемии коронавируса.
Футбольный клуб «Мордовия» также настраивается на продолжение участия в первенстве лиги, писал NEWS.ru.
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