https://static.news.ru/photo/6495ac90-636f-11ea-aed0-fa163e074e61_660.jpg Фото: GetafeCF/twitter.com

Футбольный клуб «Хетафе» отказался лететь в Милан на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Интера» из-за коронавируса, заявил президент испанской команды Анхель Торрес в интервью радиостанции Onda Cero.

Мы попросили УЕФА найти другой вариант игры в Милане, — сказал Торрес в интервью радиостанции Onda Cero.

По словам президента клуба, «Хетафе» не хочет попадать в центр эпидемии коронавируса и самым разумным решением было бы перенести игру. Матч назначен на 12 марта.

Ранее сообщалось, что матчи чемпионата Испании по футболу в ближайшие две недели пройдут без зрителей из-за опасения распространения вируса, писал NEWS.ru.