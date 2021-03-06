Хет-трик Левандовски принёс «Баварии» победу над «Боруссией»

https://static.news.ru/photo/f42b7086-e260-11ea-b70d-fa163e074e61_660.jpg Фото: FCBayern/twitter.com

Мюнхенская «Бавария» в 24-м туре футбольного чемпионата Германии одержала волевую победу со счётом 4:2 над дортмундской «Боруссией». Трижды в ходе встречи отличился польский форвард мюнхенского клуба Роберт Левандовски.

Встреча прошла на домашнем стадионе «Баварии» в Мюнхене. «Боруссия» вышла вперёд к 10-й минуте благодаря дублю Эрлинга Холанда. Но баварцы сравняли счёт ещё до перерыва — дублем отличился Левандовски.

Под занавес встречи отличились Леон Горецка и Левандовски — на 88-й и 90-й минутах соответственно. Его хет-трик принёс команде победу.

После победы «Бавария» набрала 55 очков и вернулась на первое место в чемпионате, опередив «Лейпциг». «Боруссия» идёт на шестой строчке.

Как сообщал NEWS.ru, немецкий футбольный клуб «Шальке 04» уволил главного тренера Кристиана Гросса. По предварительным данным, руководство ФК решило расстаться со специалистом после разгромного поражения от «Штутгарта» (1:5) 27 февраля в матче чемпионата ФРГ.