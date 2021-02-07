Хет-трик Головина принёс «Монако» победу над «Нимом»

https://static.news.ru/photo/169b6d24-6961-11eb-bf59-96000091f725_660.jpg Рубен Агилар и Александр Головин Фото: AS MONACO/facebook.com

«Монако» переиграл «Ним» в матче 24-го тура Лиги 1. Встреча прошла на стадионе «Де Костьерес» и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

24-летний нападающий сборной России Александр Головин отметился хет-триком, а также отдал голевой пас.

Россиянин открыл счёт на третьей минуте матча после навеса Фоде Балло-Туре. На 13-й минуте Балло-Туре вновь отдал пас Головину, который перенаправил мяч в ворота. В первом тайме хозяева поля сумели отыграться — голы забили Лука До и Зенедин Ферхат.

Во втором тайме на 62-й минуте Головин оформил хет-трик. На 77-й минуте в составе «Монако» отличился Кевин Фолланд, который с подачи россиянина переиграл вратаря «Нима». Хозяева сумели отыграть один мяч, гол забил Никлас Элиассон.

По итогам 23 встреч у «Монако» 48 очков и четвёртое место в турнирной таблице, «Ним» расположился на последнем, 20-м месте с 15 очками. Лидером чемпионата является «Лион» с 52 очками.

Как писал NEWS.ru, Александр Кокорин дебютировал за итальянскую «Фиорентину». 29-летний форвард вышел на замену на 74-й минуте матча против «Интера». Местные журналисты не впечатлились появлением россиянина на поле. Они написали, что Кокорин выглядел «деревянным, оштукатуренным и не готовым».